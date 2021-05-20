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четверг, 20 мая 2021 20:11

Петр и Марина Порошенко примеряли вышиванки - реплики рубашек Ивана Франко и Марии Заньковецкой
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  Петр и Марина Порошенко приняли участие в художественной акции по случаю Дня вышиванки. Фото: eurosolidarity.org
Петр и Марина Порошенко приняли участие в художественной акции по случаю Дня вышиванки. Фото: eurosolidarity.org

В Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" состоялась художественная акция по случаю Дня вышиванки. Рубашки - точные реплики вышиванок выдающихся украинцев - одели художники, политики и активисты.

Пятый президент Петр Порошенко презентовал рубашку, изготовленную по образцу вышиванки Ивана Франко.

"Я сегодня впервые в жизни, несмотря на то что я был в разных профессиях, впервые в жизни почувствовал себя моделью для вышивки Ивана Франко - выдающегося украинца. Почему я в костюме, потому что Иван Франко первый начал носить вышиванку с костюмом. Другие носили накрахмаленную рубашку, немецкий сюртук, говорили на немецком, польском, русском языке. Вышиванка стала, как на фронте сейчас говорят, системой определения "свой-чужой".
Кто в вышиванке, кто общается на украинском языке, у кого Украина в сердце - он настоящий украинец, независимо от того, где, в каком уголке мира он находится", - говорит Порошенко.

 

Пятый президент передал приветствие украинцам по всему миру, которые сегодня надели вышиванки. "Это точно означает, что мы победим "русский мир". Мы спасем наше государство и мы приведем его в Европу", - говорит Петр Порошенко.

 

"Также мне приятно, что Франко продвигал украинский язык. Франко преодолевал цензуру. Так, как это делала и Мария Заньковецкая. Марина сегодня в вышиванке Марии Заньковецкой, которая все бросила, ушла в украинский театр, делала представления на украинском языке", - рассказывает лидер "Европейской Солидарности".

"Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашему флэш-мобу, присоединился к нашей встрече и таким образом провел этот день вышиванки. Нам не "какая разница", нам не "все равно". Мы бьемся и победим. Бьемся за Украину. Мы ее сохраним, защитим ее суверенитет, территориальную целостность. Мы защитим ее язык, веру и вместе с нами защищать будет наша армия", - убежден Порошенко.

 

Марина Порошенко, которая продемонстрировала белоснежную вышиванку Марии Заньковецкой, подчеркнула, что украинское шитье - это код, в котором зашифрованы история и будущее нашей нации.

"Очень важно, что положили начало такой традиции - проводить День вышиванки, потому что именно в этот день мы получаем ответ на вопрос - кто мы есть. И для того, чтобы понять, надо изучить историю, возродить и поддерживать свои национальные традиции", - говорит Марина Порошенко.

"Когда мы одеваем вышиванку, мы понимаем, что мы украинцы, что это - наш оберег. Именно здесь скрытый код национальной идентичности, который дает нам силы, вдохновляет нас на борьбу и на отстаивание украинского. И очень важно, что сегодня вышиванка является очень популярной. В гардеробе украинцев обязательно найдется 2-3, а может даже и больше вышиванок, которые можно надевать не только в выходные дни или в гости, но и в повседневной жизни. И это очень важно. Это наша история, это наша современность и наше будущее", - убеждена Марина Порошенко.

 

Акцию в Музее Гончара организовали ОО "День вышиванки", ОО "Дело общин" и партия "Европейская Солидарность". По словам инициаторов, показ точных реплик вышиванок Ивана Франко, Леси Украинки, Николая Лысенко и других великих украинцев - это настоящий вышиванковый мост из прошлого в настоящее.

"Наше наследие вышитых рубашек чрезвычайно богато. Нет двух одинаковых, так как они проявляли индивидуальность и были средством самовыражения, но рядом с тем сохраняли традицию. Сегодня это разнообразие вышивки объединяет украинцев, держит связь с предыдущими поколениями и дает возможность проложить мостик к потомкам. Вышитая рубашка - маркер идентичности украинцев. Во времена безгосударственности она была нашим символом и знаменем. Так же это было и во времена Майдана, когда проходил очередной этап борьбы украинцев за свои свободы", - говорит генеральный директор Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" Петр Гончар.

 

"Европейская Солидарность"
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Комментарии

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Дата
20
мая

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

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