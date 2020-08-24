Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном утреннем церемониале чествования военнослужащих ВСУ, погибших в этот день в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины "Колокола Памяти".

В церемониале также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, ветераны русско-украинской войны.

"Мы вспоминаем украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина как государство состоялось. И эта независимость имела возможность существовать. Говорят, что украинская независимость, которой уже тысячи лет, возродилась 29 лет назад. А может, и 6 лет. Ведь именно 6 лет назад Украина и украинцы поняли, что наша независимость, суверенитет и государство в опасности, и стали совместно: украинские воины, добровольцы, волонтеры, неравнодушные граждане, священники, украинцы по всему миру - стали, чтобы защитить Украину", - отметил Порошенко.

"Находятся негодяи, которые говорят - подождите, пройдет 5-10 лет, и они сделают все для того, чтобы украинцы забыли об этом. Чтобы кровь, пролитая украинцами, рассосалась. Мы этого не допустить. Мы должны помнить о каждом", - убежден Петр Порошенко.

"Мы должны помнить о Ярославе Журавле, который погиб, потому что ждал на фронте политической воли о том, чтобы его раненого эвакуировать до наших мест. Мы требуем присвоения Ярославу звания Героя Украины. Так же, как мы требуем награды Андрею Подлесному, который сделал все для того, чтобы спасти Ярослава. Лишь тяжелая контузия во время минометного обстрела помешала ему это сделать", - отметил пятый президент.

"Мы должны учиться на примерах таких поступков. Так надо любить Украину. Так любят ее все украинцы. Когда мы будем об этом помнить, всего с Украиной будет хорошо. И мы победим", - убежден Порошенко.

Мемориальный комплекс "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины был открыт 14 октября 2018 при содействии и инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко. Здесь ежедневно чествуют погибших военнослужащих всех военных и правоохранительных формирований, погибших в боях за Украину.