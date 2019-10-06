"Первый сексуальный опыт в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"

Тема сексуального воспитания в Украине - вакуум вокруг "неудобных" вопросов. Сексуальная неосведомлённость - серьезная угроза для здоровья. В прошлом году в Украине было сделано почти 400 абортов несовершеннолетними. Во многих странах половое воспитание предусмотрено школьной программой. В Швеции-это обязательный пункт с 1950-90-х годов. "Табу на тему репродуктивного здоровья – является абсурдным наследием советских времен, - говорит исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. - Когда дело касается здоровья, не может быть "неудобных тем".

О том, как не краснеть, рассказывая о безопасном сексе, презервативах и "как все устроено" - рассказывает Ольга Руднева, директор фонда Елены Пинчук "АНТИСПИД".

Автор: Іванна ВАТРАЛЬ Ольга Руднева, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД». С 2004 года Фонд занимается сексуальным образованием, проводит масштабные социальные кампании. Руднева Работала в Министерстве здравоохранения, в неправительственном секторе. Уже два года подряд входит в список самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Новое Время»

Почему в Украине так сложно говорить о сексе?

Условное табу на разговоры об "этом" в украинском обществе – устоявшаяся вещь. Исторически мы упорно игнорировали тему сексуального воспитания, как в повседневной жизни, так и в учебных заведениях. Хуже всего то, что люди не видят смысла что-то менять.

Чем опасен такой тотальный страх для общества?

Распространение заболеваний, передаваемых половым путем: ВИЧ/СПИД, гепатит В и С, незапланированная беременность и ранний аборт, психологические травмы. Ответственное поведение в сексуальной жизни сводит этот список к минимуму. Когда мы говорим о сексуальном воспитании, то прежде всего это готовность открыто говорить о сексе.

Когда мы говорим о сексуальном воспитании, то прежде всего это готовность открыто говорить о сексе

Родители чаще всего не умеют и не хотят обсуждать "неудобные" вопросы? С чего лучше начинать?

Ребенок должен получать информацию о сексуальной жизни от родителей, учителей или компетентных экспертов, а не на сомнительных сайтах или от знакомых во дворе. В нашем учебно-образовательном центре "Дружеская клиника для молодежи" есть много тренингов на тему: "Как говорить с детьми о сексе?". Часто взрослые стесняются произносить вслух слово "вагина" или "пенис". Мы объясняем, что их ответ не является источником, потому что дети уже приходят с определенной "базой" из Интернета или от друзей. Обязанность родителей состоит в передаче правильной информации, без искажений и штампов.

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С какого возраста лучше говорить на эту тему?

Не имеет значения, когда и к кому ребенок приходит с вопросами. Если это интересно, вы должны ответить. Обычно в 5 лет дети начинают интересоваться своей внешностью и различиями между мужчиной и женщиной. Говорить нужно откровенно, но доступным для возраста языком. Разговор с 5-летним ребенком будет отличаться от 15-летнего.

Автор: Іванна ВАТРАЛЬ Ольга Руднева: "Большинство учителей не могут произнести слово «секс» вслух, они не чувствуют себя уверенно перед аудиторией. Поэтому лучше, чтобы об «этом» рассказывал специалист изнутри"

На каких вопросах лучше расставлять акценты?

В 5 летнем возврате мы учим основным вещам: как называют интимные органы, где находятся пенис или вульвы. Рассказываем о личных границах – местах, где можно раздеться или прикоснуться к чужим людям. Собственно, это и есть начало сексуального воспитания.

Первый контакт с порно у детей в 8-10 лет. Картина, которую они созерцают, кажется, естественнее, поэтому так же важно ещё и объяснять им о том, что они увидели. Подростковый возраст – это период, когда ребенок может получить первый сексуальный опыт. Средний возраст для Украины - 13 лет.

Для того, чтобы противодействовать болезням, которые передаются половым путём нужно использовать контрацептивы.

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Как обычно дети реагируют на разговоры о сексе?

Говорить на тему сексуального воспитания непросто. Сначала все стыдятся, опускают глаза. Обычно мы начинаем с шуток, личных историй, чтобы установить доверие. Где-то в середине лекции, аудитория уже готова к разговору и вопросам.

Чем для подростков опасен sexting - отправление сексуальных сообщений, фотографий?

Когда этим занимаются взрослые люди, чтобы добавить вкуса интимной жизни - одно дело, а когда к секстингу прибегают несовершеннолетние - совсем другое. Наша Анастасия Дятлова проводит лекции для детей и учителей по интернет-безопасности: с кем и как можно переписываться, почему нельзя отправлять свои интимные фото, кто может сидеть по ту сторону экрана. Вся информация подкреплена примерами из жизни.

Сначала все стыдятся, опускают глаза. Где-то в середине лекции, аудитория уже готова к разговору и вопросам

Когда в школах начинают говорить о половых отношениях?

В учебной программе с предмета "Основы здоровья" предусмотрено тему профилактики ВИЧ/СПИДа и полового созревания. Вопрос в том, сколько времени уделяется урокам и как доносится информация к детям. Избежания слова "секс" и производных от него - характерная черта учебников, которые мы исследовали. Большинство учителей не могут произнести слово "секс" вслух, они не чувствуют себя уверенно перед аудиторией. Поэтому лучше, чтобы об "этом" рассказывал специалист изнутри.

Автор: facebook.com/olga.rudneva Ольга Руднева: "Если научить людей говорить о сексе, то исчезнут барьеры и на другие темы"

На платформе Prometheus можно пройти бесплатный онлайн-курс "Сексуальное образование". Насколько он действенный?

Курс "Сексуальное образование" призван не ответить на все вопросы, а дать толчок к откровенному разговору родителей и детей. Если научить людей говорить о сексе, то исчезнут барьеры и на другие темы.

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Секс-педагог Юлия Ярмоленко доступно рассказывает о сексе в видеоблоге. Она создала ресурс-территорию правильной информации о сексе "Сексинфория". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть читателей восхищены книгой, другая — осуждает, называет срамной Анимационная студия Necessary Education сняла цикл роликов "Биология сексуальности", которые призваны разрушать стереотипные представления о телесности и сексуальности. Организация Teenergizer пишет о сексе на языке подростков для подростков.

Материал опубликован в рамках реализации украинско-немецкого проекта "Долой стену. Строим мосты взаимопонимания в разделенном обществе" - обучение для молодых людей, которые интересуются журналистикой, но не являются профессионалами в этой области. Тексты участников программы размещены также в изданиях региональных партнеров - Газета "Лица" (Днепр), Газета "Николаевские новости" (Николаев), Газета по-украински, Gazeta.ua (Киев), сайт ZAXID.NET (Львов), Ужгородский пресс клуб. Проект организован Международной сетью журналистов и медиаинициатив с ЕС и Восточной Европы n-ost (Берлин) при финансировании Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.