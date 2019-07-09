Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ

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8 июля религиозная община Свято-Успенского храма села Морозовка Киевской области вернулась в состав Русской церкви в Украине. 23 января этого года община перешла в Православную церковь Украины.

"Запрещенный в служении за уклонение в раскол священник Николай Брега принес покаяние, а его приход "не прошел испытания и под определенным давлением извне решил перейти в новую структуру", - сообщили в РПЦ в Украине.

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Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний принял покаяние бывшего клирика епархии и благословил вернуться в РПЦ.

В подконтрольном Русской православной церкви патриархате добавили, что переход общества к ПЦУ якобы является "уклонением в раскол, грехом и преступлением перед церковью".

Предстоятель Русской церкви в Украине Онуфрий и народный депутат, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский поехали в РФ, где встретились с патриархом Русской православной церкви Кириллом.