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Первые выходные августа: где и с кем их провести, чтобы весь месяц был незабываемым

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Первые выходные августа: где и с кем их провести, чтобы весь месяц был незабываемым
Проведите выходные в хорошей компании. Признавайтесь в любви, приглашайте милых на свидание. Фото: clutch.ua

Выходные порадуют погодой и незабываемыми впечатлениями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"3 и 4 августа будет преобладать оптимистический настрой, - говорит астролог. - Проведите выходные в хорошей компании. Признавайтесь в любви, приглашайте милых на свидание, устройте пикник на берегу моря. Не беритесь за тяжелый труд. Пусть важные дела подождут до понедельника. Создайте для себя комфортную атмосферу. Хорошо проветривайте помещение. Насладитесь длительным пребыванием в ванне. Выезды на природу и встречи с друзьями планируйте на воскресенье. Если правильно спланируете эти выходные, весь август будет успешным и незабываемым".

Овен

Поддержите знакомых в беде. Отданные деньги быстро вернутся к вам. Легко будут преодолеваться недоразумения между влюбленными. Проведите время вдвоем. Одинокие имеют шанс найти свою пару.

Телец

Будут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Волнение отпадут. Больше времени уделите водным процедурам. Посетите бассейн, покупайтеся в озере. Хорошо пройдет отдых на море.

Близнецы

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров.

Рак

Финансовых проблем не будет. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Оплатите свои счета. Отношения с любимыми изменятся к лучшему, если никто не помешает вашему общению. Сделайте эти дни незабываемыми.

Лев

Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь. Выясняйте недоразумения без посторонней помощи. Ухудшается кровообращение. Могут возникать проблемы с памятью.

Дева

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. На вашу поддержку рассчитывают родные. Ищите дополнительные средства экономии. Говорите близким прямо о своих проблемах.

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Весы

Средств хватает. Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Скорпион

Торговые операции лучше будут проходить в субботу. Приобретенные в воскресенье вещи не будут служить долго. Следите за изменением курса валют. Разрушать свои планы ради прихоти любимого человека не следует. Учитывайте интересы друг друга

Стрелец

Денег не будет. Позвольте себе быть щедрыми. Побалуйте близких вкусненьким. Позаботьтесь о культурной программе на выходные. Займитесь упражнениями на восстановление гибкости позвоночника. Избегайте развития сколиоза.

Козерог

В вашем распоряжении мало денег. Не создавайте финансового дефицита. Не обольщайтесь на приобретение уцененных товаров на распродаже. Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Больше внимания уделите детям.

Водолей

Не трогайте свои сбережения. Вскоре вам придется покрывать за счет сэкономленных средств дефицит своего бюджета. Покупайте только самое важное.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Проведите эти дни дома. Не делайте долгов. Романтического настроения не будет. Появится желание побыть в одиночестве.

В выходные наша планета пройдет через метеорный поток Персеиды. Будет падать звездный "дождь".

Автор: Gazeta.ua
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