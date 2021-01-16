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воскресенье, 17 января 2021 20:15

Перейти в иудейство не так просто - главный раввин Одессы

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Переход в иудаизм может длиться от 5 до 10 лет. А если человек пришел не ради Бога, а преследует какую-то собственную корыстную цель, ничего не удастся, объясняет в интервью журналу "Країна" лидер еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраам Вольф.

Автор: Анатолий Гаевский
  Когда кто-то говорит, что Бог только в синагоге, не понимает его сути, говорит раввин Авраам Вольф
Когда кто-то говорит, что Бог только в синагоге, не понимает его сути, говорит раввин Авраам Вольф

"Это сложный путь на 5-10 лет. Надо соблюдать все законы, чтобы пройти гиюр. Поэтому если человек пришел не ради Бога, а ради женитьбы, денег, эмиграции в Израиль - то сам уйдет".

А выпускникам своих религиозных учебных заведений раввин советует жить обычной жизнью, при этом оставаться в религии:
"Каждого выпускника после религиозного обучения я подталкиваю следовать его светской специальности, заниматься своим делом. Быть музыкантом, айтишником. Чтобы человек не проводил всю жизнь в общине. Живи в мире, женись, работай. Но приходи на утреннюю, дневную, вечернюю молитву. Соблюдай субботу. Все заповеди выполняй. Один из наших выпускников - профессор химии. При этом религиозный. Я ему сказал: "Ты должен быть примером. Пусть все видят, что можно соблюдать заповеди и работать в светском учреждении".
Бог - это гармония. Он не хочет, чтобы мы были бедные и голодные. Он хочет, чтобы мы жили хорошо, но правильно. А когда кто-то говорит, что Бог только в синагоге, не понимает его сути".

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Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". В Одессе в эту общину входит около 30 тыс. человек. Она самая многочисленная в стране. Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.

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Дата
17
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