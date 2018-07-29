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воскресенье, 29 июля 2018 16:09

Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ

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Нардепа Вадима Новинского и верхушку УПЦ МП охраняет ФСБ России.

"Знакомьтесь, у Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украину, а вернее "весьма верующий" куратор от ФСБ РФ, на котором замкнута нелегальная резидентура по церковной линии в Украине - некий "адъютант его привосходительства" (кстати, его любимый фильм) ", - пишет координатор группы "Информационный Сопротивление" Константин Машовец.

"Как характеризуют его подчиненные, "истинный ариец", реальный долларовый миллионер, потому кассу наполовину дерибан и заведует всеми "ключами" от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кэшем на Лубянку), любит дорогие машины и шикарных женщин, которых полностью обеспечивает за счет пожертвований прихожан УПЦ МП", - сообщает Константин.



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"Старомодный, не использует мобильный телефон и Интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому", - пишет координатор.

Автор: Facebook
  Новинского охраняют агенты ФСБ
Новинского охраняют агенты ФСБ

"Кстати, а вот его зам - человек, который более потайной, ибо отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине", - завершает Машовец.

Именно Новинский, по данным следователей Генпрокуратуры, руководил компанией против проукраинского крыла в УПЦ МП и при правлении Януковича непосредственно отвечал за изоляцию ныне покойного митрополита Владимира (Сабодана) и его помощника Александра Драбинко.

Бывший "регионал", а ныне нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что после предоставления украинской церкви томоса о автокефилию в Украине начнется гражданская война.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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