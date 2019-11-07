Перед похолоданием в городе включили 50% котельных

Чернигов вошел в отопительный сезон не в полной мере. Фото: tsn.ua

В Чернигове до сих пор не начался отопительный сезон. 28 октября запустили 19 котельных из 38, имеющихся в городе. Включили в 255 домах, 16 школах и 11 детских садах. Без тепла оставались 12 школ и 17 садиков.

Теплокоммунэнерго объясняют это несогласованными действиями между теплогенерирующими предприятиями и Черниговгазом. Полноценно включить отопление обещали в течение недели.

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"У нас дома отопление включили, потому что мы проживаем в военном городке. Но такая ситуация не всех. В саду, где я работаю, стало тепло вчера. Дети переболели уже по несколько раз, волнами, слегла и я. У знакомых вообще дикая ситуация. проживают в общежитии, которое из-за долгов отключили от отопления. Они в шоке, потому что свои коммунальные платили. Перед морозами будут выезжать, искать другое жилье", - говорит Gazeta.ua местная жительница Алена Ткаченко.

Накануне пресс служба Черниговского городского совета сообщала о включении отопления во всех многоэтажках и бюджетных учреждениях. Однако в некоторых жилых помещениях продолжают обогреваться электрическими приборами.

Украинцы тратят 38% совокупного дохода семьи на коммуналку в отопительный сезон, свидетельствует исследование Research & Branding Group. "На продукты, сигареты и алкоголь идет более 50% совокупного дохода. На все остальное с октября по апрель остается 10-11%. Поэтому видим задолженность за потребленные коммунальные услуги", - написал в Facebook председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.