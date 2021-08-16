Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества

 
Ексклюзивы
1/5
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 108
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 963
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 846
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2205
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1665
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2331
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 333
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5643
Фото
Все фото
4
7
5
12
4
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Видео
Все видео
Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества
Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 378
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 18:47

Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества

  Комментировать
Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества
Пенсионеры познакомились в доме престарелых. Фото: pixabay.com

Двое пенсионеров создали семью. Они познакомились в доме престарелых.

Пенсионеры живут вдвоем в собственном доме, сообщает "ШоТам".

До этого дед Иван жил на заброшенном строительстве без газа, света и воды. Пенсионерка Лидия жила на Киевском вокзале. Фонд "Город добра" взял их под свою опеку. Там они и познакомились.

Впоследствии пенсионерам купили дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионера оштрафовали на €250 тыс. за хранение танка

Американка 114-летняя Тельма Сатклифф стала самым пожилым человеком США. Женщина также входит в семерку старейших людей, ныне живущих на планете.

Сатклифф с возрастом почти потеряла зрение и слух, но в остальном она "все еще весьма проницательна".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 14895
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 14230
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 9594
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5814
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 4536
Общество
В Украине упростили порядок зачисления детей с инвалидностью в специальные школы
В Украине упростили порядок зачисления детей с инвалидностью в специальные школы Просмотров: 54
Изжога и бессонница - астролог сделала медицинский прогноз на 16 августа
Изжога и бессонница - астролог сделала медицинский прогноз на 16 августа
 Просмотров: 99
В Афганистане находятся 50 украинцев: МИД Украины усиливает посольства в других странах
В Афганистане находятся 50 украинцев: МИД Украины усиливает посольства в других странах Просмотров: 153
Назвали условия работы ТРЦ и других учреждений во время карантина
Назвали условия работы ТРЦ и других учреждений во время карантина Просмотров: 495
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 56955
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть