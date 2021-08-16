Пенсионеры-молодожены создали семью после долгих лет одиночества

Пенсионеры познакомились в доме престарелых. Фото: pixabay.com

Двое пенсионеров создали семью. Они познакомились в доме престарелых.

Пенсионеры живут вдвоем в собственном доме, сообщает "ШоТам".

До этого дед Иван жил на заброшенном строительстве без газа, света и воды. Пенсионерка Лидия жила на Киевском вокзале. Фонд "Город добра" взял их под свою опеку. Там они и познакомились.

Впоследствии пенсионерам купили дом.

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Американка 114-летняя Тельма Сатклифф стала самым пожилым человеком США. Женщина также входит в семерку старейших людей, ныне живущих на планете. Сатклифф с возрастом почти потеряла зрение и слух, но в остальном она "все еще весьма проницательна".