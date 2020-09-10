Потерпевшая женщина находится в реанимации. Фото: Reuters

В Винницкой области на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района 68-летняя женщина попала под жатку комбайна.

Освобождали ее из ловушки спасатели. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

"10 сентября в 13:13 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района нужна помощь человеку, попавшему под комбайн. Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в жатке комбайна - 68-летняя жительница Калиновка ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью спецоборудования спасателям удалось разобрать конструкцию жатки и освободить пострадавшую. Сейчас женщина находится в реанимации.

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"Обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию человека выясняются специалистами Нацполиции", - рассказали в ДСНС.

По данным местного СМИ, пенсионерка попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Причиной этого стал плохой слух пенсионерки.

"Скорая сначала перепутала поля и приехала на другую улицу. Лишь в 14:00 часов медики добрались до пострадавшей. Женщина осталась без ног. Она живет бедно", - рассказала местная жительница Калиновки Анна.

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