Пенсионерка попала под жатку комбайна

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Просмотров: 108
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 495
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1449
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1089
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 486
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
3
3
11
7
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2259
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 666
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9981
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 117
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
четверг, 10 сентября 2020 19:41

Пенсионерка попала под жатку комбайна

  Комментировать
Пенсионерка попала под жатку комбайна
Потерпевшая женщина находится в реанимации. Фото: Reuters

В Винницкой области на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района 68-летняя женщина попала под жатку комбайна.

Освобождали ее из ловушки спасатели. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

"10 сентября в 13:13 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района нужна помощь человеку, попавшему под комбайн. Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в жатке комбайна - 68-летняя жительница Калиновка ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью спецоборудования спасателям удалось разобрать конструкцию жатки и освободить пострадавшую. Сейчас женщина находится в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытались спастись: заживо сгорели 3 детей

"Обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию человека выясняются специалистами Нацполиции", - рассказали в ДСНС.

По данным местного СМИ, пенсионерка попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Причиной этого стал плохой слух пенсионерки.

"Скорая сначала перепутала поля и приехала на другую улицу. Лишь в 14:00 часов медики добрались до пострадавшей. Женщина осталась без ног. Она живет бедно", - рассказала местная жительница Калиновки Анна.

В селе Закутинцы Бердичевского района Житомирской области 7-летний мальчик пытался самостоятельно потушить сеновал, а взамен оказался в больнице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пенсионерка попала под жатку комбайна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришел миллион человек

Власти приказали украинцам использовать латиницу

В тюрьмах разрешили уничтожать людей

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 17127
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 13779
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией 5 Просмотров: 11034
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 7461
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 7290
Общество
В столичном ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший
В столичном ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший Просмотров: 9
Двух хасидов выдворят из Украины за погром в Умани
Двух хасидов выдворят из Украины за погром в Умани Просмотров: 117
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
 Просмотров: 117
Умерла звезда "Игры престолов" Даяна Ригг
Умерла звезда "Игры престолов" Даяна Ригг Просмотров: 261
ЗАЗ провел модернизацию и начинает производство моделей концерна Renault
ЗАЗ провел модернизацию и начинает производство моделей концерна Renault Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
5
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
4
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
3
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
2
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Голосов: 53135
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua