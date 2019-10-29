"Печкин" и "комедийное шоу". Скандальная Корчак прокомментировала встречу с детективом НАБУ

Экс-руководительнице Нацагентства по предупреждению коррупции Натальи Корчак сообщили о подозрении. Фото: Политека

Экс-глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак возмущена визитом детектива НАБУ к ней домой и считает это комедийным шоу.

"Только через два года после начала осуществления досудебного расследования мое жилище "посетил" уже "семейный" детектив Д.И. Нечипоренко. К моему удивлению он поспешно что-то пробормотал себе под нос игнорируя мои процессуальные права и начал "вбрасывать" через порог какие-то бумажки. Я "любезно" отдала их обратно и попросила соблюдать законодательство Украины. Но "почтальон Печкин" (то есть детектив НАБУ Д.И. Нечипоренко), оставляя их под дверью, стремительно пошел на выход", - написала Корчак в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незадекларированные машины и многотысячные премии - чем запомнилась Корчак во главе НАЗК

Она назвала визит детектива "утренним комедийным шоу", а НАБУ - "агентством пинкертонов". Корчак пообещала явиться в ведомство в назначенную дату 29 октября, на 10 часов утра.

Напомним, 28 октября НАБУ сообщило, что бывшая глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак была уведомлена о подозрении в недекларировании состояния на сумму более 544 тыс. грн.