ПЦУ не против переноса даты Рождества - Епифаний

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Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний отметил, что ПЦУ готова к воплощению определенных реформ, которые касаются именно обрядности.

"Мы в начале своего становления говорили о том, что мы готовы к воплощению определенных реформ, касающихся нашей обрядности. До этого времени мы воплотили в жизнь несколько таких положительных реформ. Это касается непосредственно совершения Божественной литургии, а также мы меняем подход к общению с нашей украинской молодежью, потому что сейчас молодежь требует особого внимания и опеки нашей украинской церкви ", - сказал Епифаний после Собора ПЦУ, передает Укринформ.

Также Епифаний отметил, что Православная церковь Украины не против переноса даты празднования Рождества Христова, но только тогда, когда большинство верующих поддержит это.

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"Дата это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса", - сказал он.

Российская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины. Хотя и сделает это последним. Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.