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суббота, 15 мая 2021 14:48

Пчел, которые "ожили" на Укрпочте, отказываются забирать

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Пчел, которые &quot;ожили&quot; на Укрпочте, отказываются забирать
Пчел отказываются забрать с Укрпочты. Фото: pixabay

Отправители отказываются забрать своих пчел, которые "ожили" на Укрпочте.

"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания", - отметили в "Укрпочте", передает 24 канал.

Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения Укрпочты в городе Иршава. Работники почты говорят, не имеют условий, чтобы за ними ухаживать.

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Пчеловоды из Иршава и Виноградова пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом прислали Укрпочтой к заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычной грузовике Hyundai. Из-за нехватки кислорода и отсеков для проветривания все восемь миллионов пчел, которые были в грузовике. Через сутки после инцидента на Укрпочте пчелы начали оживать.

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