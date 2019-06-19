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среда, 19 июня 2019 14:35

Павелко "нокаутировал" Суркиса: УЕФА отклонил апелляции в "деле Мораеса"

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Павелко &quot;нокаутировал&quot; Суркиса: УЕФА отклонил апелляции в &quot;деле Мораеса&quot;
Натурализация форварда сборной Украины Жуниора Мораеса признана правомерной

Натурализация форварда сборной Украины Жуниора Мораеса признана правомерной. УЕФА не удовлетворил апелляцию со стороны Португалии и Люксембурга, информирует Sportarena.

В "деле Мораеса" это уже вторая победа Украинской ассоциации футбола. 3 мая 2019 года на стадии первого рассмотрения протестов Люксембурга и Португалии УЕФА уже вынес решение в пользу Украины.

Тогда португальская федерации сообщила, что оспаривать решение не намерена, а Люксембург заявил, что таки будет добиваться признания натурализации Мораеса незаконной и требовать засчитать Украине 2 технических поражения в матчах отбора на Евро-2020. По итогу обе федерации подали апелляции.

Президент УАФ Андрей Павелка тогда заверил, что Украина будет бороться за Мораеса до последнего и полностью уверена в своей правоте.

Параллельно, стало известно, что информацию о натурализации Мораеса федерациям соперников сборной Украины сливали "люди Суркиса". Такие данные озвучил журналист и автор футбольного проекта "ТоТоТаке" Сергей Болотников.

"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.

Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.

Позже эту информацию (уже на стадии апелляционного рассмотрения "дела Мараеса") подтвердил футбольный журналист Игорь Бурбас.

"После иска "Динамо" против ФФУ уже юрист Суркиса госпожа Жуковская неделю обрабатывает членов апелляционного комитета УЕФА впаять ее же родной Украине 2 технаря по делу Мораеса. Решение завтра", – сообщил вчера он в своем Твиттере.

Таким образом, Андрей Павелко в очередной раз "нокаутировал" братьев Суркисов. Последние уже на протяжении года не оставляют попыток дискредитировать президента УАФ даже ценой нивелирования заслуженных побед Национальной футбольной сборной.

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