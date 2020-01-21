Патриотизм: украинцы выбрали основную составляющую

Общение на государственном языке к приоритетам патриотизма более всего относят в западном регионе. Фото: fp.com.ua

Основной составляющей патриотизма большинство украинцев считают любовь к своей стране.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Укринформ.

"Очевидные три составляющие патриотизма во всех регионах Украины - это прежде всего любовь к своей стране - 80%, готовность защищать свою страну, если надо - с оружием - 64%. Видим, что по крайней мере в сознании это достаточно выражено. Воспитание у детей любви и уважения к своей стране - 58%, соблюдение всех законов страны - 56%, знание истории своей страны, ее культуры - 51%", - отметила директор Фонда Ирина Бекешкина.

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Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах - 38%, честное выполнение своих обязанностей - 36%, общение на государственном языке - 35%, уплату причитающихся налогов - 30%, участие в общественной жизни - 28%, уважение к власти - 26%, а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве - 21%.

Важно, что в западном регионе к приоритетам патриотизма отнесли общение на государственном языке - 60%, в других регионах эта составляющая менее значимая - 32% в центральном регионе, 25% - в южном и 24% - в восточном.

Такую составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму в восточном регионе - 42%, чем в остальных: 28% - в южном, 20% - в центральном и 16% - в западном.

Большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО - 51% граждан.