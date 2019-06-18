Пассажиры блокировали работу терминала в Борисполе

Пассажиры блокировали терминал F. Фото: Сегодня

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе.

Пассажиры устроили протест из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров, сообщает Радио Свобода.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00. Впрочем 18 июня вылет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

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Ранее сообщалось, что рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Шарм-эль-Шейх, Хургада задерживались более чем на сутки.