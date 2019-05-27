Пассажирам МАУ компенсируют ущерб

26 мая около 30 пассажиров не улетели рейсом авиакомпании МАУ по направлению Киев-Одесса. ФОТО: vcrti.com.ua

Авиакомпания МАУ компенсирует расходы пассажирам отмененного рейса PS055 Киев-Одесса, который должен был состояться 26 мая. Тогда около 30 человек так и не попали на борт самолета.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев-Одесса. Также, согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", — говорится в обращении авиакомпании в Facebook.

Как объясняют в МАУ, вылет не состоялся по вине сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг. Сейчас там проводится служебное расследование. МАУ же пока готовится подать Аэрохендлингу претензию.

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Перевозчик British Airways прекратит полеты в Киев. Решение вступит в силу с 3-го октября этого года.