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Партия Медведчука поддержала внедрение "формулы Штанмаера"

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Партия Медведчука поддержала внедрение &quot;формулы Штанмаера&quot;
В ОПЗЖ говорят, что это шаг к миру. Фото с открытых источников.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" полностью поддержали идею внедрения "формулы Штайнмайера" в Донбассе. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Согласование политической" формулы Штайнмайера "для урегулирования конфликта - это большой шаг к миру и демонстрация решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе. ... Достижение договоренностей по разведению сил, согласование подходов к организации избирательного процесса в Донбассе на основании предложений европейских стран гарантов, известных как "формула Штайнмайера", - это то, чего ждала Украины от 2016 года. Но не могла получить за безответственности и политический эгоизм прошлого руководства Украины ", - говорится в заявлении партии, передает "ТСН".

В ОПЗЖ призвали "все парламентские политические силы, всех народных депутатов Украины поддержать линию на мирное урегулирование конфликта. Верховная Рада обязана начать содержательную работу над законопроектамы, предусмотренными минского соглашениями".

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В частности, ведомства Германии и России уже одобрительно отозвались о согласовании так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе.

1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе.

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