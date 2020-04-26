Паромом из Турции возвращаются более 90 украинцев

С турецкого порта Карасу в Черноморск отправляется паром с украинцами.
"Уже этой ночью четвертый за этот месяц паром Карасу - Черноморск вернет домой более 90 украинцев", - сообщили в посольстве Украины в Турции.
Все украинцы по прибытию в Черноморск пройдут 14-дневный карантин.
В связи с тем, что в 31 провинции Турции усилены карантинные мероприятия и введен комендантский час Посольство Украины в Анкаре, генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии брали для наших соотечественников спецразрешения и организовывали трансфер.
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Следующий паром по маршруту Карасу - Черноморск запланирован на 2 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.
В начале апреля украинцы, которые вернулись из Польши через пункт пропуска "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации.
Тогда в страну въехали более 350 человек. Никто из них не согласился самоизолироваться.
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