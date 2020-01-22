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среда, 22 января 2020 14:39

Парализованному после ДТП Владиславу Варченко на реабилитацию требуется 25 тыс.грн

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Автор: Наталья Варченко
  Владислава Варченко парализовало после ДТП
Владислава Варченко парализовало после ДТП

16-летнего Владислава Варченко из села Ятранивка Уманского района Черкасской области год назад парализовало после ДТП. У него обнаружили перелом шейного отдела и закрытую черепно-мозговую травму.

Парень перенес операцию, ему установили протез. Врачи дают надежду, что будет ходить. На очередной курс реабилитации потребуется около 25 тыс.грн.

Автор: Наталья Варченко
  Курс реабилитации Варченко стоит около 25 тыс. грн
Курс реабилитации Варченко стоит около 25 тыс. грн

"Влад осенью стал студентом техникума. А в ноябре произошла авария. Сын ехал на мотоцикле по центральной улице, с боковой внезапно выехал микроавтобус и протаранил его. Влад пол месяца был в реанимации. Ему установили шейный имплантат. Но он не может ходить. Мы ездим по реабилитационных центрах. Дома тоже делаем упражнения. Врачи дают надежду, что будет ходить. Нужно время, реабилитация и тренировки. В последний раз на лечении были в декабре в Харькове. 2 марта нас ждут в Черкассах. Там в областном реабилитационном центре применяют такую ​​методику, как и в Харькове. Месячный курс стоит около 25 тысяч гривен и плюс за квартиру еще 10 тысяч. Я Влада воспитываю одна. Он у меня единственный ребенок. Бывший муж нам ничем не помогает. Платит только алименты. Водитель микроавтобуса сначала дал 20 тысяч гривен. И все. Я вынуждена каждый раз просить помощи у людей. Буду благодарна за любую помощь", - рассказывает Gazeta.ua мать Наталья Варченко.

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4390 0507 6876 (Варченко Наталья Владимировна).

Автор: Любовь Карнарук
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