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суббота, 02 мая 2020 15:14

Парад "велюровых" суверенитетов - это результат двойных стандартов власти - Геращенко

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Парад &quot;велюровых&quot; суверенитетов - это результат двойных стандартов власти - Геращенко

Заявления местных органов власти об ослаблении карантинных мероприятий, которые противоречат распоряжению из центра - это следствие двойных стандартов президента Зеленского и его властной команды. Об этом в своем видеоблоге говорит сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она отмечает, что влиятельные нарушители карантина не получают законного наказания, тогда как представителям органов местного самоуправления из Киева передают угрозы.

"В стране начался парад "велюровых" суверенитетов. Города и городки один за другим заявляют о частичной отмене карантина. Чихать они хотели на запреты правительства. Министр внутренних дел топает ногой, угрожая карами и справедливо отмечая, что сейчас эпидемиологические показатели хуже, чем месяц назад и мы можем получить реальную вспышку эпидемии. Но зачем эти двойные стандарты? Владелец "Велюра" и все его посетители даже не оплатили штраф 17 000 грн за нарушение карантина. Хотя все высокопоставленные "спасители Киева" были идентификованы журналистами", - отмечает Ирина Геращенко.

"Владелец "Велюра" не осудила родная фракция, спикер не отчитал его в стиле комсомольских собраний, президент и его офис не записали видосик "ай - ай ай, Коля", правительство не призывало депутатов собственным примером демонстрировать уважение к карантину и самоизоляции. Полиция, которая доблестно ловила в Днепре одного ихтиандра, спокойно наблюдала тысячи прихожан МП, и ни один батюшка или приход тоже не оштрафованы. Министры, депутаты, бывшие депутаты тусуются по самым дорогим отелям/ресторанам Киева и проводят там променады без масок. Все это ежедневно читают, смотрят, видят миллионы ФЛП, чей бизнес загибается, которым нечем платить аренду, зарплаты, коммуналку", - сравнивает Ирина Геращенко.

Сопредседатель "Европйськои Солидарности" отмечает, что в нарушении законов кем-либо нет ничего хорошего. Но сопротивление на местах спровоцировала сама правящая команда.

"Я против парада "велюровых" суверенитетов. Но спровоцировали его сами слуги. И теперь это вряд ли можно остановить. Можно остановить метро, ​​но теперь Киев превратился в сплошную пробку, потому что все уехали в офисы на своих авто. Можно закрыть кафе, но все, у кого нет денег на чай за 500 грн в "Велюр", вышли с пивом на лавочки. Можно пугать штрафами в 17000 мелких предпринимателей, но тогда они приходят в правительство. или все на карантин - или эту волну суверенитетов не остановить. Начните с "Велюра" - под камеры оштрафуйте Колю и выгоните его из своей фракции", - посоветовала Ирина Геращенко.

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