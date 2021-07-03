Пальмовое масло загрязнило Черное море - Украина понесла солидный ущерб

Черное море загрязнили пальмовым маслом. Фото: pixabay

СБУ сообщило о подозрении старшему помощнику капитана иностранного судна, которое сбросило в море у берега Украины пальмовое масло.

Через действия корабля загрязнились внутренние морские воды Украины, сообщили в ведомстве.

Таким образом государство понесло убытки на 65,2 млн грн. Это подтвердила судебно-экологическая экспертиза.

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Загрязнение произошло потому что с судна сбросили пальмовое масло. Инцидент произошел в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". Судно нарушило требования разгрузки и в воде оказались почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

Правоохранители открыли дело о загрязнении моря, продолжаются следственные действия. Таким образом хотят наказать виновных и возместить потери.

Украинский катер морской охраны взял на буксир рыболовецкое судно, которое попало в аварию в Черном море. Судно было обесточено, поэтому не могло сообщить, что произошло и подало сигнал спасения.