"Пакетик надо?" Верховная Рада вводит штрафы за использование пластика

Верховная Рада ввела штраф за пластиковые пакеты. Фото: Reuters

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал к принятию законопроект №2051-1, в котором предлагается штрафовать украинцев за распространение пластиковых пакетов на сумму от 1 700 до 8 500 грн,

"Принять указанный законопроект в повторном втором чтении и в целом", – сообщается на сайте профильного комитета.

В документе предлагается назначать штраф за распространение пластиковых пакетов от 1,7 до 3,4 тыс. грн, при повторном нарушении - от 3,4 тыс. грн. до 8,5 тыс. грн. Также законопроектом запрещается использовать сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагающиеся пакеты - исключение сделали только для пакетов 225х345х450 мм, которые используют для мяса, рыбы и продуктов из них, и для сыпучих продуктов.

Контроль за выполнением закона планируется возложить на центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. При этом особо отмечается, что штрафовать будут только субъекты хозяйствования.

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Согласно исследованию, люди могут съедать за неделю такое количество пластика, которое идет на изготовление банковской карты.