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суббота, 13 февраля 2021 00:19

Пациент отдал свой кислород соседа по палате, оба умерли

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Пациент отдал свой кислород соседа по палате, оба умерли
Умерли от недостатка кислорода два пациента Черниговской областной больницы. Фото: REUTERS

В Черниговской областной больнице в одной палате от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло два человека. Оба были из поселка Сосница Черниговской области.

Один из них отдал свой кислород соседу по палате, рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Политик отметил, что лично общался с родственниками погибших. Один - 44-летний Игорь Бижовец, второй - 57-летний Александр Котченко.

Ляшко также зачитал сообщение Бижовца своей сестре, в котором тот писал, что отдал кислород соседу: "Я буду спать, не будите. Ночь прошла, как на Марсе. Не хватало кислорода с 23:00 до 5:45. Хорошо, что вчера уже сам стал дышать ровно и температура спала. Отдал свой аппарат Котченко, потому что он сам не может дышать без кислорода".

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Политик подчеркнул, что оба умерли, у них осталось по двое детей.

"Человек, который сам умирал, отдала кислород соседу, потому что у того тоже не было кислорода", - сказал Ляшко.

Ранее подобный случай произошел в Белой Церкви Киевской области. Тогда мужчина отдал свой кислород сыну, а сам умер.

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