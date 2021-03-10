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среда, 10 марта 2021 08:21

Ожидается дождь со снегом: каким областям приготовиться

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Ожидается дождь со снегом: каким областям приготовиться
10 марта несколько областей в Украине накроет снег. Фото: Gazeta.ua

Сегодня, 10 марта, во всех областях будет прохладно, местами осадки.

Температура будет держаться на уровне -1° ... + 3°, сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях возможен дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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На востоке страны температура воздуха составит от - 2 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от - 2 до 2 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 0 до 3 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Ужгороде, там температура воздуха прогреется до 6 градусов. На юге страны температура воздуха будет в пределах от 0 до 3 градусов тепла.

В Киеве 10 марта облачно с прояснениями. Синоптики обещают, что осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит от 0 до 2 градусов мороза.

В 2021 году будет еще жарче, чем в 2020-м. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветры, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

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Дата
10
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