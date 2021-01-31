Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше

Мужчины в Польше в среднем зарабатывают тысячу евро. Женщины – 600-800 евро Фото:pixabay.com

Украинец Андрей Черняховский шесть лет работает в Польше. Сперва устроился на мясокомбинат, потом — в такси. Сейчас-техник по безопасности производства на строительстве.

"За последние годы отношение к трудовым мигрантам изменилось. Работаю в Гданьске. Здесь стало больше украинцев, белорусов, грузин. В первый год пребывания в Польше работодатели обеспечивали работников бесплатным жильем, одеждой, обедами. Найти работу было легко. Украинских компаний, сотрудничавших с крупными заводами, было меньше. Я работал через польскую фирму. Вся зарплата шла на карточку, давали отпускные. Сейчас стало все платным. От жилья до спецформы", - рассказывает Черняховский.

Говорит, что в этом виноваты и сами украинцы, потому что обманывали поляков, делали много вреда.

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"У нас на заводе со склада воровали рабочую одежду, рукавицы, обувь. У напарника, приехавшего работать на пол года, перед отъездом домой был полный чемодан рабочей формы. Поэтому за год доступ в состав закрыли, а впоследствии сделали платным. Бесплатное жилье по этой же причине оборвалось. В хостеле, где я жил, ставили в микроволновку металлические коробки с едой. Бросали в стиралку одежду с ключами. Конечно, техника портилась. А расплачиваться за ремонт должна фирма", - говорит Андрей.

Увеличилось агентств труда, удерживающих украинцы.

"Агентства обманывают. Знакомый работал на заводе по сбору авто. Должен был получать 128 гривен за час, а платили 98. Оказалось, организация придумала кучу штрафов. Предупреждала о них в день получения зарплаты", - говорит украинец.

Заработки частично выросли. Мужчины в среднем зарабатывают тысячу евро. Женщины – 600-800 евро. Но из-за карантина некоторые отрасли на грани закрытия.

"Наихудшая ситуация с работой в сфере питания, туризма и обслуживания. Зарплаты стали меньше, многие предприниматели в Польше прекратили деятельность", — говорит директор кадрового агентства "Глобал" Виктор Дунаенко.

Эксперт прогнозирует, что к лету ситуация с работой в Европе не улучшится. Будут изменения, когда стабилизируется ситуация с карантином.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривен.