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суббота, 01 мая 2021 12:23

Отсрочили закрытия школ-интернатов на год

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Отсрочили закрытия школ-интернатов на год
Закон переносит трансформацию санаторных школ в год - до июля 2022 года. Фото: pixabay.com

В Украине отложили закрытие школ-интернатов еще на год.

Закон опубликовали вчера в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

В прошлом году парламент принял закон, который отсрочил трансформацию санаторных школ в год. Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

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Закон переносит трансформацию санаторных школ в год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проект решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

В Николаевской области сотрудники интерната заставили 16-летнюю воспитанницу заведения сделать аборт, хотя она хотела сохранить ребенка. Речь идет о "Березковском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" Николаевского областного совета.

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