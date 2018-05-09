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среда, 09 мая 2018 20:30

Отравление школьников в Черкассах: сообщили о состоянии детей

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Отравление школьников в Черкассах: сообщили о состоянии детей
Состояние отравившихся в Черкассах школьников улучшился, детей перевели из реанимации в обычные палаты. Фото: PLK

Отравленных в Черкассах школьников из реанимации перевели в педиатрическое отделение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одиннадцать детей, которые еще вчера вчера находились в отделении интенсивной терапии, сейчас чувствуют себя лучше, их перевели в обычные палаты педиатрии.

"Всего по состоянию на сегодня, 9 мая, на стационарном лечении находятся 56 жителей Черкасс (54 ребенка и двое взрослых), которые отравились неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

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Медики ожидают результаты анализов почвы, воды и воздуха, чтобы точно сказать, чем отравились люди.

Инцидент с отравлением произошел утром 8 мая в Черкассах, в школе №8. Пострадали 94 человека, из них 53 ребенка и два учителя находятся в больнице. Медики не смогли назвать точной причины отравления.

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