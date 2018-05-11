Отравившихся школьников начали выписывать из больницы

Отравившихся детей начали выписывать из больницы . Фото kmu.gov.ua

В Черкассах из областной больницы 11 мая будут выписаны большинство школьников, попавших в реанимацию с отравлением неизвестным веществом 8 мая.

В медучреждении останутся только те, кто имеет какие-то отклонения от норм в анализах. Еще нескольких оставили на дополнительное обследование по просьбе родителей.

"Когда я был в реанимации - голова болела, тряслось у меня все, но теперь все нормально. К нам сегодня должен прийти врач и выписать нас", - рассказал школьник Артем Осипенко, сообщает "5 канал".

Врачи утверждают, что состояние детей удовлетворительное и подтверждают, что пока не будут выписывать школьников, которые имеют анализ крови и мочи с изменениями.

8 мая в черкасской школе №8 после проведения торжественной линейки во дворе больницы в течение дня обратились 53 ребенка с жалобами на тошноту и головную боль. Причину массового отравления пока не обнаружили.

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8 мая в черкасской школе №8 после проведения торжественной линейки во дворе больницы в течение дня обратились 53 ребенка с жалобами на тошноту и головную боль. Причину массового отравления пока не обнаружили.