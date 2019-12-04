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среда, 04 декабря 2019 13:25

Отпуск за свой счет могут увеличить до 30 дней

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Отпуск за свой счет могут увеличить до 30 дней
Также предлагают исключить увольнение беременных женщин. Фото: tsn.ua

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагают исключить увольнения беременных женщин и позволить брать отпуск за свой счет на 30 дней вместо 15.

Эти инициативы представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает пресс-служба правительства.

"Мы хотим исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенные лица. Поэтому хотим законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным", - сообщил Милованов.

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Также предлагают увеличить количество дней отпуска за свой счет - с 15 до 30 дней. Механизм выплаты больничных в правительстве предлагают оставить в силе.

Также говорят об узаконивании работы из дома и работы с гибким графиком.

В Украине трудовое законодательство кардинально не меняли с советских времен. По сути, имеем коммунистический Трудовой кодекс, рассказал Gazeta.ua председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

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Дата
04
декабря

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