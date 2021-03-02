"Отправила дочь за продуктами, началась стрельба" - украинка о самом страшном моменте в сирийском лагере

Алиме Аббасова с детьми дома уже больше 2 месяцев. Фото: Офис Президента

Алиме Аббасова 2 месяца назад вернулась в Украину из Сирии.

Украинка поехала туда в 2014 году вместе с мужем, которого позвали на заработки. Последние два года провела в лагерях "Аль-Холл" и "Рож", которыми руководят сирийские курды. В этих местах держат родственников террористов "Исламского государства".

Женщина рассказала о самом страшном моменте в лагере и поделилась планами на будущее.

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"Детей отпускали свободно на арабский рынок возле лагеря. Женщинам было запрещено, могли побить. Отправила как то старшую дочь туда купить продукты. Затем начались взрывы, перестрелки. Это был самый страшный и опасный момент для меня. Курды очень сильно стреляли по всему рынку, потому что перед тем их военного ранили. Ждала момента, когда это все стихнет. Дочь вернулась. Дети - самое дорогое, что есть, поэтому теперь занимаюсь ими. Кому в школу, кому в садик. Планирую и сама пойти учиться ", - говорит женщина.

Полное интервью с Алиме Аббасовой читайте в журнале "Країна" от 4 марта.

Иракская война унесла около 205 тыс. жизней. После вывода контингента США из страны 2011-го межрелигиозное насилие переросло там в масштабную гражданскую войну. До 2014 года Исламское Государство Ирак и Леванта, ИДИЛ контролировала большую часть Сирии и Ирака. Это побудило Обаму начать новые военные действия в регионе в июне 2014-го.