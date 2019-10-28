Отопительный период начался во всех регионах

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Отопительный сезон стартовал во всех областях.

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Сообщается, что по состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключены в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет Ивано-Франковская - 80%, Ровенская - 24,8%, Хмельницкая - 4,9%, Житомирская - 41,2%, Винницкая -60,9%, Киевская - 6,2% Киев - 42,8%, Черниговская - 20,1%, Кировоградская - 43%, Николаевская - 6,2%, Днепропетровская - 33%, Полтавская - 0,3%, Сумская - 22,7%, Харьковская - 57, 8%, Донецкая - 40,1%, Луганская - 9,8%, Запорожская - 4,7%.

Уменьшения субсидий в этом году не будет. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большей защиты, будут получать субсидии побольше.