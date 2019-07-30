Отменит ли новая власть реформы предшественников рассказал политолог

Политолог Олег Саакян: Реформы образования и медицины имеют очень хорошее начало Фото: Тарас Подолян

Новая команда будет продолжать реформы предыдущей власти, хотя прямо не будет заявлять об этом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

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"Реформы образования и медицины имеют очень хорошее начало. Нет смысла и политической целесообразности их прекращать. Могут завершить и выдать обществу за свое достижение. Очевидно, реформы будут немного видоизменены. Каждая из них имеет определенные микропроблемы, нуждается в доработке. Немонолитность парламента и самой фракции "Слуга народа" порождает их зависимость от улицы и общества. Будут вынуждены прислушиваться. Низкий профессионализм большого количества депутатов от "Слуги народа" создает условия, чтобы экспертная и общественная среда существенно присоединилось к реформированию государства. Есть шанс доработать и улучшить уже наработанные достижения прежней власти", - говорит политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.