Отменили выходной в воскресенье

27 августа 1929 в СССР начали реформу календаря.

Совет Народных Комиссаров издал постановление "О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР".

С 1929-1930 хозяйственного года планировали приступить к планомерному переходу предприятий и учреждений на непрерывное производство. Из календаря исчезли выходные в воскресенье. Была отменена семидневная неделя, вместо неё введена пятидневка. Всех рабочих разделили на пять групп по цветам - желтая, розовая, красная, фиолетовая, зеленая и каждая получила свой выходной.

Автор: History Today В СРСР впровадили новий календар

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Переход на новый календарь был закреплен весной 1930-го постановлением специальной правительственной комиссии при Совете Труда и Обороны. В календарном году предусматривалось 360 дней и 72 пятидневки. Остальные 5 дней было решено считать праздничными.

В 1940 году вернули старый календарь.

Председатель НКВД Николай Ежов подписал тайный приказ №00447 о создании "троек" НКВД 31 июля 1937-го. Имели задачу ускоренное рассмотрение дел "антисоветской деятельности".