Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт

 
Ексклюзивы
1/5
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 3411
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 963
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 783
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 648
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 837
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5616
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2187
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
4
27
6
3
8
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
&quot;Память, что спасает&quot; - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Видео
Все видео
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5607
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2187
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1224
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 0
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
суббота, 23 ноября 2019 16:13

Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт

  Комментировать
Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт
Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт. Фото: Delo.ua

Импорт электроэнергии из России начался из-за "поправки Геруса" и занял 15% отечественного рынка электроэнергии, что грозит свертыванием украинской тепловой генерации и, как следствие, остановкой работы шахт. Об этом заявил председатель НПГУ "Волыньуголь" Сергей Макаров, передают "Факты".

Макаров отметил, что рост импорта дешевой электроэнергии из России может привести к свертыванию тепловой генерации. Как следствие, она перестанет закупать отечественный уголь, что грозит кризисом в угледобывающей отрасли.

"Есть такой факт. Есть такая опасность. Хоть они говорят, что это порядка 1%, но без него можно обойтись", — сказал Макаров.

Он также отметил, что шахтеры возмущены закупкой электроэнергии у страны-агрессора и обеспокоены перспективой остаться без работы и источника доходов.

Напомним, ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

Его призыв поддержал также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который в своем обращении к руководителям страны отметил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что не знал об открытии импорта электроэнергии из РФ благодаря "поправке Геруса" и обещал разобраться в этой ситуации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

Самое читаемое
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 34221
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 33084
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 27235
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому 2 Просмотров: 12222
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 11403
Общество
Зеленский о Голодоморе: никогда не забудем и не простим
Зеленский о Голодоморе: никогда не забудем и не простим Просмотров: 27
К экипажу претензий нет: в МИД рассказали о задержанном в Малайзии судне
К экипажу претензий нет: в МИД рассказали о задержанном в Малайзии судне Просмотров: 36
В Киеве проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора - видеотрансляция
В Киеве проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора - видеотрансляция Просмотров: 63
В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели панихиду по жертвам Голодомора
В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели панихиду по жертвам Голодомора Просмотров: 117
Зажги свечу: украинцев призывают почтить память жертв Голодомора
Зажги свечу: украинцев призывают почтить память жертв Голодомора Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
4
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
2
Экс-нардеп Найем заявил, что получил должность в Укроборонпроме
2
На Майдане Независимости проходит акция в честь Дня достоинства и свободы
2
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
Голосов: 47093
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua