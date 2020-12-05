 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1917
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1179
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1269
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1611
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 864
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5238
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
4
1
7
6
5
Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве
Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Видео
Все видео
Провели Всеукраинскую перепись населения
Провели Всеукраинскую перепись населения
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1917
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 1035
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 864
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 324
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 15:03

Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве
4

  Комментировать

На Байковом кладбище открыли памятник Каденюку
Фото: Офис президента
На Байковом кладбище открыли памятник Каденюку
На Байковом кладбище открыли памятник Каденюку
На Байковом кладбище открыли памятник Каденюку

Памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку открыли на Байковом кладбище в Киеве.

Монумент открыли в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия", сообщает Офис президента.

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - сказал президент Владимир Зеленский на открытии.

Он отметил, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появился памятник космонавту Каденюку

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства", - сказал он.

Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Начинают снимать документальный фильм о первом украинском космонавта Леониде Каденюке "Миссия - Космос". Режиссером является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерий Иваненко. Госагенство уже заключило с компанией "Спільна Перемога Продакшн" договор о государственной поддержке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Провели Всеукраинскую перепись населения

Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу

Украина выбрала первого президента

Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера

Самое читаемое
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 10080
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 9027
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 1 Просмотров: 7605
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 4905
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 4590
Общество
Когда повысят зарплату врачам
Когда повысят зарплату врачам Просмотров: 9
Назвали профессии будущего - как изменится рынок труда за 5 лет
Назвали профессии будущего - как изменится рынок труда за 5 лет Просмотров: 135
Изменили формат главной елки страны: как будем праздновать Новый год и Рождество
Изменили формат главной елки страны: как будем праздновать Новый год и Рождество Просмотров: 108
Провели Всеукраинскую перепись населения
Провели Всеукраинскую перепись населения
 Просмотров: 144
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
1
Что мешает Украине помочь NASA в исследовании Луны
1
Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть
Голосов: 54173
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть