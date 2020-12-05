Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве

Фото: Офис президента

Памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку открыли на Байковом кладбище в Киеве.

Монумент открыли в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия", сообщает Офис президента.

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - сказал президент Владимир Зеленский на открытии.

Он отметил, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

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"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства", - сказал он.

Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Начинают снимать документальный фильм о первом украинском космонавта Леониде Каденюке "Миссия - Космос". Режиссером является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерий Иваненко. Госагенство уже заключило с компанией "Спільна Перемога Продакшн" договор о государственной поддержке.