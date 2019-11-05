Откроют дело против следователей, которые потеряли материалы по делу Майдана

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Фото: YouTube

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов в расследовании дел Майдана.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил это на брифинге 5 ноября, передает "Украинская правда".

"Пять лет внимания к расследованию именно этой категории дел, 5 лет ожидания результатов в делах, которые приобрели особый статус. К сожалению, я сегодня могу констатировать, что есть определенные возможные нарушения со стороны следователей Генеральной прокуратуры", - сказал Труба.

"Вчера мы получили обращение о внесении сведений о следователях управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов уголовных производств. Нами было получено 2 тома материалов с одного из уголовных производств. Нами внесены сведения в ЕРГР и сегодня начато соответствующее расследование", - добавил он.

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У Трубы спросили, чье обращение стало предпосылкой открытия производства.

"Если я не ошибаюсь, Андрея Портнова", - ответил он.

Расследование преступлений, связанных с протестами в 2013-2014-х на Майдане, временно приостановится из-за большой нагрузки на ГБР. Об этом глава Государственного бюро расследований Роман Труба написал в колонке на "Украинской правде".