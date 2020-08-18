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вторник, 18 августа 2020 19:39

Отказался расписываться под протоколом голосования: в Беларуси нашли мертвым молодого директора музея

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Отказался расписываться под протоколом голосования: в Беларуси нашли мертвым молодого директора музея
Пропавшего Константина Шишмакова нашли мертвым. Фото из личного архива

В Беларуси нашли мертвым Константина Шишмакова, директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, который пропал без вести 15 августа.

29-летний мужчина был членом избирательной комиссии и 9 августа отказался подписывать протокол по итогам голосования. Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, в день своего исчезновения Шишмаков позвонил своей жене с работы около 17.00 и заявил: "Я здесь работать больше не буду, еду домой".

Однако, домой мужчина так и не приехал.

Журналисты сообщают, что обстоятельства гибели Шишмакова похожи на суицид.

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В свою очередь, отец погибшего рассказал, что "все началось 9 августа", когда Шишмаков работал в комиссии.

"С ним был еще один парень - я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал ", - сказал он.

Как сообщается, мужчину нашли повешенным волонтеры. Рядом находился его автомобиль.

В Беларуси на Партизанском проспекте в результате наезда легковушки погиб 19-летний парень. ДТП произошла 16 августа около 3:20. Водитель "Рено" совершил наезд на мальчика-пешехода, который находился на проезжей части. От многочисленных травм 19-летний юноша скончался на месте.

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Дата
18
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