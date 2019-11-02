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суббота, 02 ноября 2019 11:40

Отец Гандзюк пригласил президента на акцию памяти о ней

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Отец Гандзюк пригласил президента на акцию памяти о ней
Акция "Год без Кати" состоится 4 ноября у Офиса президента. Фото: vi.ill.in.ua

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк призвал Владимира Зеленского прийти на акцию памяти "Год без Кати".

Она должна состояться 4 ноября около Офиса президента. Обращение Виктор Гандзюк опубликовал на странице в Facebook.

Он заявил, что за год "ни один из организаторов и заказчиков жестокого и циничного убийства не был наказан. Безнаказанные и те, кто покрывал преступление ".

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"В день смерти Кати, в 19:00 по всей Украине и по всему миру пройдет акция. Приходите, я буду ждать вас на акции в Киеве, у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами ", - сказал он.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 4 ноября - год со дня ее смерти.

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Дата
02
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