Отделение Укрпочты в селах могут закрыть

риоритетными для такого проекта будут Киевская, Винницкая и, возможно, Полтавская области. Фото: https://ukrposhta.ua

Укрпочта считает удачным эксперимент по внедрению мобильных отделений, который проходил в Черниговской области. Его хотят его расширить и на другие области.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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На Черниговщине тогда закупили 138 автомобилей повышенной проходимости и фактически с нуля набрали персонал. Стоил этот проект около 80 млн грн.

"Это единственный способ полностью покрыть территорию Украины. Почтовые отделения в селах, где живет менее 2 тыс населения, всегда будут убыточны. Поэтому, по-хорошему, этот проект должен быть расширен на всю территорию страны", - заявил Смелянский.

Для продолжения проекта требуются инвестиции, их пока нет. Но один из международных банков готов выдать кредит на 800 млн грн под низкие проценты. Приоритетными для такого проекта будут Киевская, Винницкая и, возможно, Полтавская области.

Эксперимент по внедрению "мобильных", то есть передвижных, отделений Укрпочты стартовал в мае 2018 года. Тогда его предложили реализовать на Черниговщине.