От рук оккупантов на Донбассе погибли 158 детей - омбудсмен

Агрессия на Донбассе унесла жизни 158 детей. Фото: Укринформ

Вследствие российской агрессии в Донбассе уже погибло 158 детей, более 3000 - ранены.

"Долгий российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право - на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3000 - ранены", - в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Денисова встретилась со Специальным Представителем Европейского Союза по правам человека Имон Гилмор, с которым обсудили соблюдение прав детей, обеспечения гендерного равенства, права национальных и сексуальных меньшинств.

Омбудсмен добавила, что оккупационные администрации ТОТ Украины лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получения образования.

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В 2020 году мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.