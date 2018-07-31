От полиции сбежал опасный преступник

От полиции сбежал заключенный Пузовиков Артем Игоревич. Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомире от полиции сбежал заключенный Пузовиков Артем Игоревич.

Мужчина жаловался на плохое самочувствие, поэтому его доставили на обследование в медицинский центр города. Находясь на территории медучреждения, злоумышленник смог сбежать через окно туалета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранители ввели на территории города специальные меры для установления места пребывания беглеца. Приметы заключенного: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имел бороду и был одет в спортивный костюм.

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Отмечается, что Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения, в ноябре 2017 был приговорен к 4 годам лишения свободы за разбой. До этого мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Полиция просит сообщать любую информацию о беглеце.

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