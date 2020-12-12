От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук

Умер Ким Ки Дук. Фото: ТСН

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер на 60-м году жизни от осложнений от коронавируса в Латвии.

Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова, сообщает Meduza

Ким Ки Дук находился в Латвии с 20 ноября. По неофициальной информации, он собирался купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство. С 5 декабря режиссер перестал выходить на связь. Режиссер скончался в больнице в ночь на 11 декабря.

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Ким Ки Дук известен по таким фильмам, как "Крокодил" (1996), "Остров" (2000), "Плохой парень" (2001), "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Натянутая тетива" (2005), "Время" (2006), "Вздох" (2007).