От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 207
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 747
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 558
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4122
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4536
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1431
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3177
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 990
Фото
Все фото
7
6
5
5
16
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен&quot; - жизнь в Таиланде
"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде
Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора
Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора
Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.
Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1278
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 990
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1953
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 207
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 01:03

От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук

  Комментировать
От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук
Умер Ким Ки Дук. Фото: ТСН

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер на 60-м году жизни от осложнений от коронавируса в Латвии.

Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова, сообщает Meduza

Ким Ки Дук находился в Латвии с 20 ноября. По неофициальной информации, он собирался купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство. С 5 декабря режиссер перестал выходить на связь. Режиссер скончался в больнице в ночь на 11 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые в истории Нобелевская премия прошла в виртуальном режиме

Ким Ки Дук известен по таким фильмам, как "Крокодил" (1996), "Остров" (2000), "Плохой парень" (2001), "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Натянутая тетива" (2005), "Время" (2006), "Вздох" (2007).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 14211
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 9972
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 8640
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 7704
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 3 Просмотров: 6219
Общество
Ноу-хау в обучении. Во "Львовской Политехнике" преподаватель показывал студентам порно во время котронльных
Ноу-хау в обучении. Во "Львовской Политехнике" преподаватель показывал студентам порно во время котронльных Просмотров: 9
В Минздраве объяснили причины введения локдауна в январе
В Минздраве объяснили причины введения локдауна в январе Просмотров: 18
ВОЗ собрала первый миллиард вакцин от Covid-19
ВОЗ собрала первый миллиард вакцин от Covid-19 Просмотров: 18
Миру грозит наибольший экономический спад за последние 80 лет - ООН
Миру грозит наибольший экономический спад за последние 80 лет - ООН Просмотров: 36
Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут
Скандальную шляпу со столичной елки таки снимут Просмотров: 261
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
5
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
3
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
1
Украинцы высказались против амнистии боевиков
Голосов: 54299
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть