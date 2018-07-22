От Авакова ушел самый богатый полицейский - СМИ

Сергей Чернеев совокупно имеет почти $700 тыс. Фото: Odessa.online

Из рядов полиции уволился следователь Шевченковского отдела Одессы Сергей Чернеев, сбережения которого измеряются миллионами долларов.

Об этом сообщает одесское издание "Таймер", ссылаясь на свои источники в полиции.

Причину увольнения из правоохранительных органов издание не называет.

В декларации о доходах за 2017 год Чернеев указал, что сохраняет наличными 16,8 млн грн и $12,6 тыс. Еще 1,6 млн грн он занял третьему лицу. Совокупно Чернеев имеет почти $700 тыс.

Кроме того, полицейский имеет квартиру площадью 46 м2, купленную в 1999 году. Обладает двумя автомобилями ВАЗ 1985 и 2003 года выпуска, а также Volkswagen Passat 1991 года.

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Двое полицейских в харьковском участке полиции поиздевались над мужчиной. Соответствующее видео попало в сеть.