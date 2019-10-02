 
Ексклюзивы
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
1 Просмотров: 1764
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 342
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3357
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2988
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 954
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7263
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9738
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2988
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3348
Фото
Все фото
7
5
4
12
3
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
Карпатские вершины показали с необычной стороны
Карпатские вершины показали с необычной стороны
Видео
Все видео
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
1 Просмотров: 1764
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 828
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 882
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1683
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 19:18

Освобожденным из России морякам подарили квартиры
7

  Комментировать

Освобожденным из России 24 украинским морякам подарили двухкомнатные квартиры в пригороде Одессы.

Военнослужащим передали сертификаты и показали квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Вололимира Зеленского", - подчеркнула она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденные моряки готовы вернуться в Керченский пролив

Моряки получили квартиры в пригороде Одессы. Фото: Facebook
Моряки получили квартиры в пригороде Одессы. Фото: Facebook
Моряки получили квартиры в пригороде Одессы. Фото: Facebook
Моряки получили квартиры в пригороде Одессы. Фото: Facebook
Моряки получили квартиры в пригороде Одессы. Фото: Facebook

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, были 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах у Керченского пролива в ноябре 2018-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Освобожденным из России морякам подарили квартиры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Вынесли приговор по делу Стуса

Студенты установили на Майдане палатки

Убили директора школы, который пошел против власти

Почему сериалы называют "мыльными операми"

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 80292
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 59274
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 23814
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 22599
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 19891
Общество
Новая власть не имеет стратегии, слышим только противоречивые лозунги - Бекешкина
Новая власть не имеет стратегии, слышим только противоречивые лозунги - Бекешкина
 Просмотров: 18
Парламент принял закон о космической деятельности в Украине: подробности
Парламент принял закон о космической деятельности в Украине: подробности Просмотров: 45
В Минобороны рассказали о разведении войск в Петровском и Золотом
В Минобороны рассказали о разведении войск в Петровском и Золотом Просмотров: 135
Существующие ценовые ограничения обеспечивают энергокомпаниям возможность накапливать уголь на зиму - министр Оржель
Существующие ценовые ограничения обеспечивают энергокомпаниям возможность накапливать уголь на зиму - министр Оржель Просмотров: 18
Импорт электроэнергии из России позволит Кремлю давить на украинскую власть - Волынец
Импорт электроэнергии из России позволит Кремлю давить на украинскую власть - Волынец Просмотров: 171
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
6
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
5
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
Голосов: 45603
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua