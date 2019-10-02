Освобожденным из России морякам подарили квартиры

Освобожденным из России 24 украинским морякам подарили двухкомнатные квартиры в пригороде Одессы.

Военнослужащим передали сертификаты и показали квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Вололимира Зеленского", - подчеркнула она.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, были 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах у Керченского пролива в ноябре 2018-го.