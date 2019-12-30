Освобожденных бойцов ВСУ отправили в госпиталь на медобследование

Встреча бойцов ВСУ в Борисполе. Фото: Сегодня

Двенадцать украинских военнослужащих, освобожденых во время обмена, направлены на обследование в Главный военный госпиталь в Киеве.

Всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медслужбы, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В случае необходимости военнослужащим окажут медицинскую помощь.

Начальник военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

"Мы начнем всестороннее обследование, и в дальнейшем, помимо физического лечения, если в этом будет потребность, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию", - сказал он.

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Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.