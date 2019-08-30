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пятница, 30 августа 2019 07:31

Освобожденные украинские моряки уже в Киеве

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Освобожденные украинские моряки уже в Киеве
Украинские моряки, которых удерживали в русском плену, уже в Киеве. Фото - ТСН

Украинские моряки, которых удерживали в русском плену, уже прибыли в Киев.

Где именно находятся сейчас - пока неизвестно. Об этом сказал родственник одного из бывших пленных, передает Радио Свобода.

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"Мы получили такую ​​информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

25 ноября в прошлом году российские пограничники напали на корабли в нейтральных водах Черного моря. Захватили суда "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и взяли в плен 24 моряков.

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