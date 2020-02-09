Освобожденные из российского плена корабли отправили на ремонт

Суда провели в российском плену 358 дней. Фото: galinfo

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые были незаконно захвачены Россией в ноябре 2018 года, отправили на ремонт.

"18 ноября 2019, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву", - сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Суда не отправляли на ремонт раньше из-за следственных действий.

"20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

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"Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, "Бердянск", станет на ремонт несколько позже", - добавили в ведомстве.

Россияне уничтожили оборудования на бронированных артиллерийских катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу". Корабли вернули в Украину 18 ноября 2019.