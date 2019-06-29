Освобожденного накануне из плена боевиков украинца задержала СБУ

Дмитрия Великого почти всю ночь продержали в СБУ. Фото: скриншот

Освобожденный накануне из плена боевиков Л/ДНР Дмитрий Великий, который находится в розыске за дезертирство, провел почти всю ночь в СБУ.

Дмитрия Великого задержали в доме родителей. Об этом сообщает "112 Украина".

"Минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ ", - рассказал Великий.

По его словам, правоохранители ничего не рассказали, повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей ... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", - отметил он.

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После СБУ задержанного увезли в военную прокуратуру и оттуда - в отделение полиции в Павлоград. Великий также рассказал, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиним и ОРЛО Леонидом Пасичником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев. Среди них - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.