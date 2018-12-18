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вторник, 18 декабря 2018 02:10

Осудили журналиста, который избил писателя

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Краматорский городской суд Донецкой области приговорил бывшего корреспондента газеты "Краматорская правда", поэта Андрея Шталя к пяти годам лишения свободы по обвинению в нанесении телесных повреждений члену Национального Союза писателей Украины Николаю Смищенко.

Драка между литераторами произошла 6 июля 2016 года около 19:00 на троллейбусной остановке в районе завода КЗТС, сообщает местное издание "Общежитие".

По словам потерпевшего, он возвращался домой на троллейбусе № 2, и заметил, что в салон вошел Андрей Шталь. Они были знакомы по работе много лет.

Смищенко вышел на своей остановке, а Шталь последовал за ним. Он догнал своего бывшего коллегу и нанес ему несколько ударов по голове. В результате 79-летний мужчина оказался на больничной койке.

Автор: ОбщеЖитие Онлайн
  Избитый писатель Николай Смищенко
Избитый писатель Николай Смищенко

В отношении 44-летнего агрессора открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 Криминального кодекса Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Из газеты "Краматорская правда", в штате которой он трудился, его уволили.

Андрея Шталя приговорили к пяти годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора на три года. Он также обязан выплатить потерпевшему 108 гривен расходов на лечение, а также возместить причиненный моральный вред в размере 50 тысяч гривен. Он в праве обжаловать приговор суда.

Избитый писатель считает, что журналист ополчился на него из-за его книги "Поверх молчания", в которой есть пародия "Город мой". Андрей Шталь там упоминается как автор откровенно пророссийских стихов, который в 2014 радостно встречал в Краматорске сепаратистов.

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